Звонивший сообщил, что ее личный кабинет взломан и необходимо срочно перевести денежные средства на другие банковские счета, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское г. Москвы задержали подозреваемого в мошеннических действиях в отношении гражданки.В территориальный отдел полиции обратилась 55-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что ее личный кабинет взломан и необходимо срочно перевести денежные средства на другие банковские счета, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться. Испугавшись, женщина перевела деньги на счета, указанные незнакомцем. Однако позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Сталеваров сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Подмосковья. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.В целях пресечения преступных намерений и действий злоумышленников сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просят граждан убеждаться в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. В случае малейшего подозрения на обман немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы по телефону «102» (с мобильного телефона «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73