Жители РТС стали жертвой предвыборного пиара? Недавно у дома номер 4 появилась такая вот пластиковая горка. пос. РТС Её подарил один из кандидатов в депутаты владимирского горсовета.

Жители РТС стали жертвой предвыборного пиара? Недавно у дома номер 4 появилась такая вот пластиковая горка. пос. РТС Её подарил один из кандидатов в депутаты владимирского горсовета. Вероятно, сделан такой жест доброй воли для того, чтобы электорату в сентябре было проще сделать выбор.Но подарок, похоже, окажет претенденту на депутатские корочки — медвежью услугу. Не простояв