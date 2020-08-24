Молодой человек избил родственника палкой, затем, связав ему руки и ноги, топил в реке, пока тот не перестал подвавать признаков жизни

Перед судом предстанет житель Суздальского района обвиняемый в убийстве родного дяди. По версии следствия, 12 апреля 2020 года вечером 28-летний мужчина в ходе возникшего конфликта избил родного дядю. Обвиняемый нанес ему множественные удары ногами и палкой по голове. После чего погрузил 46-летнего пострадавшего в багажник автомобиля и вывез на берег Нерли. На берегу реки племянник связал руки и ноги потерпевшему, сбросил его в воду и удерживал тело ногой, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни.Конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения потерпевшего. Последней каплей, послужившей поводом для расправы с дядей, стал поджог им строения, в котором проживал племянник. Кроме того, 06 марта 2020 года обвиняемый, используя сеть «Интернет», приобрел у неустановленного лица для личного потребления наркотическую смесь объемом 0,84 грамма на сумму около 8,5 тысяч рублей. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники полиции, задержавшие его у тайника с наркотиком.Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает Следственный комитет СУ РФ по Владимирской области