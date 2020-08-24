Зарегистрировано 6137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1030 – в областном центре.

По состоянию на 24 августа, по данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19. Из них по 4 – во Владимире и Гусь-Хрустальном, по 3 – в Суздале и Юрьеве-Польском, по 2 – в Вязниках, Гороховце и Меленках, по 1 – в Александрове, Муроме и Радужном.Всего в области зарегистрировано 6137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1030 – во Владимире. 5365 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. За период наблюдения в области отмечено 192 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 185957 исследований на новую коронавирусную инфекцию.По состоянию на 23 августа на стационарном лечении находились 30 пациентов с ОРВИ и 376 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.