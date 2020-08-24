Груша некапризна в уходе и всегда радует урожаем.

Юлия Шувалова, корреспондент- Груша – любимое и полезное лакомство. Насладиться сочными плодами сможет каждый садовод – главное , правильно выбрать саженец и место для посадки.Груша некапризна в уходе и всегда радует урожаем. Особенно, если выбрать сорт, который хорошо зарекомендовал себя в условиях нашего региона. Оптимальное время для посадки – осень, чтобы саженец успел прижиться . Опытные садоводы рекомендуют посадить сразу два саженца разных видов - для перекрестного опыления.Сорт «Северянка» устойчив к морозам и имеет сладко-кислый вкус. Дерево достигает в высоту до 2,5 метров. Его плоды вырастают разными по размеру, вес большинства не превышает 80 -ти граммов, но попадаются и более крупные плоды. Груша «Просто Мария» - сорт позднеспелый, первые фрукты стоит ожидать только в октябре. А если нужен ранний урожай, то стоит обратить внимание на сорт «Радужная», с высокой урожайностью и крупными плодами.Подобрать подходящие саженцы можно до 31 августа по адресу - улица Мира 55, около ДК "Молодежи" и проспект Строителей 20Б, остановка "Марьинка".Юлия Шувалова, Максим Котов. "Вести-Владимир"