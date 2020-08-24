В воскресенье в зоне "Запад" первенства России по футболу прошел третий тур

В воскресенье в зоне "Запад" первенства России по футболу прошел третий тур и обе наши команды уступили своим соперникам.Футбольный клуб "Муром", со счетом 2:1, проиграл второй команде московского "Динамо". Столичные гости открыли счет, однако достаточно быстро муромлянам удалось восстановить паритет. Максим Акале забил с углового. Но уже в добавленное время голкипер Мурома не смог зафиксировать мяч в руках.Владимирское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив на выезде питерской "Звезде" со счетом 0:1. На пятьдесят третьей минуте Иван Алексеев дальним ударом поразил ворота Артёма Ковешникова.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер футбольного клуба "Торпедо": "Результатом, конечно, недовольны. Игрой тем более. Но это все закономерно. Если мы проиграли во всех компонентах - и в желании, и в движении, и в технике - во всем - значит, закономерно проиграли".