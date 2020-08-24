Заниматься спортом теперь можно и после заката.

Заниматься спортом теперь можно и после заката. На улице Нижняя Дуброва, на территории стадиона средней школы №39 по вечерам вновь стало светло.Алексей Воронин, тренер-На этой площадке произошло событие такое: подключили фонари освещения, которые не были подключены более 8 лет. Это позволит детям играть более продолжительно вечерами, потому что сейчас уже темнеет уже рано.Это стало возможным благодаря слаженным действия администрации областного центра и городского совета. И без того популярное для детей из окрестных дворов место , теперь занято с утра до глубокого вечера: мальчишки играют футбол, а девушки занимаются легкой атлетикой. Вопросы безопасности и комфорта владимирцев разных возрастов – в приоритете у городских властей.Николай Толбухин, депутат владимирского горсовета- Для меня и как для многодетного отца, и как для депутата важно, чтобы школы, учреждения дошкольного и дополнительного образования, подходы к ним, прилегающие территории были максимально безопасны. Тротуары, освещение, лежачие полицейские– это то, на что мы, взрослые, должны обращать пристальное внимание.Андрей Шохин, глава администрации города Владимира-Я думаю, мы и дальше продолжим благоустраивать такие общественные места и делать и футбольные поля, и хоккейные коробки, там, где жители могли бы приходить отдыхать, заниматься спортом.