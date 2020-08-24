Тело молодой женщины нашли под окнами, шестиэтажного дома.

Трагедия во Владимире случилась воскресным вечером. 23 августа около 17:40 около нового дома во Владимире, в микрорайоне Веризино прохожие обнаружили тело девушки.В соцстях о происшествии сообщили участники группы Подслушано во Владимире.По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, она погибла, выпав из окна квартиры на шестом этаже.Как сообщил региональный Следком, девушка жила в Москве и приехала погостить к родителям.В том году уже было подобное происшествие, правда, закончилось оно более счастливо. Девушка выпала из окна шестого этажа дома по улице Кулибина. Она осталась жива, так как упала на козырек подъезда, который смягчил падение и сохранил тем самым ей жизнь.Также в июне в центре Владимира, около ЦУМа из окна выпал сорокалетний мужчина. Трагедия случилась утром, он упал с пятого этажа и скончался на месте происшествия.