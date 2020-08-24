Авария произошла накануне, около 9-ти часов вечера на улице Добросельской.

Авария произошла накануне, около 9-ти часов вечера на улице Добросельской. Водитель автобуса №23 , по словам очевидцев, потерял сознание за рулем. Автобус с находящимися в нем пассажирами въехал в столб. К счастью, никто не пострадал – людей в салоне в этот час было немного. Водитель был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи. По предварительной информации, у него случился инсульт. Обстоятельства происшествия уточняются.Фото "Инцидент Владимир"