Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 192-ух. Новых случаев заболевания

Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 192-ух. Новых случаев заболевания за выходные — 71, из них за последние сутки 23 — в 10-ти муниципалитетах. Всего больных теперь 6 137. В лидерах антирейтинга Гусь-Хрустальный и Владимир (за сутки там четыре