Гнездиловский курганный могильник археологи обнаружили повторно, спустя почти 170 лет

Гнездиловский средневековый курганный могильник был впервые найден еще в середине XIX века. Его обнаружил граф Уваров, но впоследствии, из-за того, чтонадземная часть курганов была разрушена распашкой, памятник сравнялся с землей. Его координаты были утеряны.Обработав полевую документацию 1851 года, ученые, с применением возможностей современных технических средств, смогли обнаружить курган повторно. Эта находна особнно ценна, поскольку могильники, которые, как считалось ранее, были полностью раскопаны в середине XIX века, сохранили нетронутые погребения и перспективны для будущих исследований, отмечает директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров в газете «Культура».На площадке могильника были найдены пережженые кости и около 150 предметов средневекового быта: украшения, детали костюма, бытовые предметы. Особый интерес ученых вызвало мужскоее захоронения с боевым топором, поскольку погребения с оружием в древнерусских некрополях встречаются редко.Фото