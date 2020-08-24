Полицейские выявили более 20 очагов произрастания наркосодержащих растений.

На территории региона завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с другими подразделениями обследованы обширные участки местности с целью обнаружения очагов дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений, установлены лица, подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств.В разных районах области полицейские выявили 6 незаконных посевов мака и конопли на площади 60 кв.м. Правоохранители обнаружили 492 куста конопли с признаками культивирования.В Александровском районе на приусадебном участке у одного из местных жителей обнаружено 27 кустов конопли. По словам владельца участка, наркосодержащие растения он культивировал для личного потребления. В отношении собственника участка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ.Во Владимире в результате проведенных совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владимиру мероприятий оперативниками УНК УМВД России по Владимирской области задержан 39-летний мужчина. При себе у задержанного, а также в квартире, где он проживает, полицейские обнаружили и изъяли более 230 граммов марихуаны, а на приусадебном участке в Камешковском районе – 377 кустов конопли, которые, по имеющейся информации, также культивировал задержанный. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Продолжается проверка по факту культивирования наркосодержащих растений.В результате операции уничтожено 18 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, которые занимали площадь 4010 кв.м. В частности, Суздальском районе после получения предписания полиции собственник одного из земельных участков, площадью около 1000 кв. м., организовал уничтожение растений.Всего за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято более 1,7 кг. наркотических средств растительного происхождения, из которых 375 – маковая солома, а также свыше 3,8 кг. частей конопли.