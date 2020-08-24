На старосту села Кумино Юрьев-Польского района было совершено нападение прямо во дворе его дома.

На старосту села Кумино Юрьев-Польского района было совершено нападение прямо во дворе его дома. Неизвестный избил мужчину железным прутом. Староста Юрий Балабонкин, по сообщениюхорошо известен жителям города и района своей критикойв адрес местных чиновников. В районную прокуратуру от него часто поступают жалобы.После избиения у Юрия Балабонкина начались проблемы со здоровьем. К нему уже приезжала скорая – у мужчины резко закружилась голова и он упал.Балабонкин написал заявление в полицию на нападавшего и зафиксировал следы от побоев у судмедэкспертов. Сейчас староста находится под наблюдением юрьев-польских врачей.Фото "Юрьев-Польские известия. Честные новости"