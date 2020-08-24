На старосту села Кумино Юрьев-Польского района было совершено нападение прямо во дворе его дома.
На старосту села Кумино Юрьев-Польского района было совершено нападение прямо во дворе его дома. Неизвестный избил мужчину железным прутом. Староста Юрий Балабонкин, по сообщению
хорошо известен жителям города и района своей критикой
в адрес местных чиновников. В районную прокуратуру от него часто поступают жалобы.
После избиения у Юрия Балабонкина начались проблемы со здоровьем. К нему уже приезжала скорая – у мужчины резко закружилась голова и он упал.
Балабонкин написал заявление в полицию на нападавшего и зафиксировал следы от побоев у судмедэкспертов. Сейчас староста находится под наблюдением юрьев-польских врачей.
Фото "Юрьев-Польские известия. Честные новости"