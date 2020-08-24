Алексей Сипач, директор регионального Департамента физической культуры и спорта рассказал, как жители Владимирской области, профессиональные спортсмены и просто любители физкультуры, поддерживали физическую форму во время самоизоляции.

О том, как жители Владимирской области, профессиональные спортсмены и просто любители физкультуры, поддерживали физическую форму во время коронавирусных ограничений, говорил на своей пресс-конференции 20 августа Алексей Сипач, директор регионального Департамента физической культуры и спорта.Во Владимирской области, как и по всей России, было приостановлено проведение всех физкультурно-спортивных мероприятий, закрылись учреждения физической культуры и спорта. До особого распоряжения в регионе был введён запрет на посещение фитнес-центров, плавательных бассейнов, спортклубов, стадионов, спортивных и тренажёрных площадок, других плоскостных спортивных сооружений.- Пандемия ярко показала объединяющую роль спорта. Было запущено множество онлайн-акций, целью которых было показать, что поддерживать физическую форму можно и не посещая секцию, клуб, стадион или спортзал. Владимирская область активно включилась в проекта Минспорта – акцию «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». В ней принимали участие как начинающие спортсмены, так и заслуженные мастера спорта. Также департаментом была запущена акция «Зарядка с чемпионом», где каждый желающий смог присоединиться к выполнению элементарных упражнений вместе с ведущими спортсменам региона. Профессионалы и воспитанники спортшкол также тренировались в домашних условиях – тренеры вели их дистанционно, – подчеркнул Алексей Сипач.Сейчас в регионе постепенно снимаются ограничительные меры в сфере спорта. С начала июня были разрешены тренировочных занятий для членов спортивных сборных команд России и Владимирской области, а также для членов профессиональных спортивных клубов. В конце июня возобновлена деятельность всех спортивных учреждений, кроме плавательных бассейнов. В начале июля стало возможным участие наших спортсменов в официальных спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятиях, включённых в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год», при условии снятия ограничений на проведение спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятий в этих российских субъектах. А во Владимирской области открылись плавательные бассейны.- Ну и наконец, в прошлую пятницу случилось то, чего всё спортивное сообщество региона ждало более 4 месяцев: были сняты ограничения на проведение в области физкультурных и спортивных мероприятий. Правда, пока без зрителей, без церемоний открытия и закрытия. Естественно, на организаторов мероприятий накладывается ответственность по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению всеми участниками правил личной гигиены, социальной дистанции, а также обеспечению дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний», – сообщил Алексей Сипач.Директор Департамента физкультуры и спорта также отметил: именно сложившаяся эпидемиологическая ситуация не позволила владимирским спортсменам в этом году радовать земляков своими победами. И обратил внимание, что спортивный сезон 2019 года стал одним из самых ярких в истории владимирского спорта. Наши спортсмены завоевали 101 медаль (2018 год – 86 медалей) на официальных международных соревнованиях, в том числе 34 медали на чемпионатах и первенствах мира, 52 – на чемпионатах и первенствах Европы, 9 – на кубках Европы и мира и 6 – Всемирной Универсиады. Спортсмены-победители и их тренеры поощрены премиями.Также Алексей Сипач напомнил, что для поддержки ведущих спортсменов и тренеров региона Губернатор Владимир Сипягин значительно увеличил размер выплат: если ранее за победу на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх спортсмену была предусмотрена премия в размере 52,5 тыс. рублей, а тренеру – 42 тыс. рублей, в настоящее время эта выплата увеличена до 519 тыс. рублей спортсменам и до 467,1 тыс. рублей – тренерам. До 2019 года размер премии за победу на чемпионате мира по олимпийским видам спорта составляла 42 тыс. рублей спортсменам и 31,5 тыс. рублей тренерам, в настоящее время – 311,4 тыс. рублей спортсменам и 207,6 тыс. рублей тренерам.