Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной трех пожаров со смертельным исходом, произошедших в регионе в минувшие выходные

За прошедшие выходные дни на территории Владимирской области было зарегистрировано несколько пожаров в жилье, которые, к сожалению, привели к трагическим последствиям.22 августа в одиннадцать часов вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в городе Владимире, по адресу ул. Почаевская, д.2 «б». Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. По прибытии установлено, что в одной из комнат происходит горение постельных принадлежностей, имущества и внутренней отделки на площади 8 кв.м. Пожарные оперативно потушили возгорание. К сожалению, на месте была обнаружена погибшая хозяйка 1954 г.р. Как сообщают дознаватели МЧС России, скорее всего, к трагедии привела привычка женщины курить в постели.В ночь с 23 на 24 августа в Главное управление поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного жилого дома в посёлке Панфилово Гусь-Хрустального района. По прибытии обнаружено горение имущества и пола на площади 3 кв.м. В ходе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины 1959 г.р. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнём при курении.В ночь с 22 на 23 августа поступило сообщение о загорании дачного дома в СНТ «Железнодорожник» Александровского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка, имущество дома на общей площади 30 кв.м. На месте обнаружен погибший мужчина 1950 г.р. Как установлено дознавателями МЧС России, мужчина – житель Московской области, на дачепроживал с весны. Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнём при курении или неисправность отопительного оборудования.По всем фактам возгораний в настоящее время уточняются обстоятельства, работают дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.