На территории региона завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

На территории региона завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с другими подразделениями обследованы обширные участки местности с целью обнаружения очагов дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений.В разных районах области полицейские выявили 6 незаконных посевов мака и конопли на площади 60 кв.м. Правоохранители обнаружили 492 куста конопли с признаками культивирования.В Александровском районе на приусадебном участке у одного из местных жителей обнаружено 27 кустов конопли. По словам владельца участка, наркосодержащие растения он культивировал для личного потребления. В отношении собственника участка возбуждено уголовное дело.Во Владимире задержан 39-летний мужчина. При себе у задержанного, а также в квартире, где он проживает, полицейские обнаружили и изъяли более 230 граммов марихуаны, а на приусадебном участке в Камешковском районе – 377 кустов конопли, которые, по имеющейся информации, также культивировал задержанный.В результате операции уничтожено 18 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, которые занимали площадь 4010 кв.м. В частности, Суздальском районе после получения предписания полиции собственник одного из земельных участков, площадью около 1000 кв. м., организовал уничтожение растений.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято более 1,7 кг. наркотических средств растительного происхождения, из которых 375 – маковая солома, а также свыше 3,8 кг. частей конопли.(Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области)