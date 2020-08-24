директор Департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев рассказал о реализации во Владимирской области национального проекта «Жильё».

21 августа директор Департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев на своей пресс-конференции рассказал о реализации во Владимирской области национального проекта «Жильё».860 тысяч квадратных метров жилья должно быть сдано во Владимирской области в 2020 году. На начало года Владимирская область была в числе лидеров по строительству жилья, в рейтинге Минстроя России занимала 16 строчку. По итогам первого полугодия пандемия коронавируса сдвинула регион до 23-й строки.- Ситуацию оцениваю как достаточно рабочую. Мы прогнозируем выйти на установленные показатели. Сейчас выполнено порядка 42 процентов от плана. Сдано уже 359 тысяч квадратных метров жилья. Из них 112,9 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома. Это хороший показатель: 143,6 процента к прошлому году, – сообщил Михаил Романычев.На 52 процента выполнен план по индивидуальному жилищному строительству – сдано 246,2 тыс. квадратных метров.- Здесь мы видим определённый резерв. Ждём, что показатели будут расти, и резко. Задержки связаны с пандемией: многие на время приостанавливали строительство своего дома, наблюдая за развитием ситуации, ожидая её выравнивания. Кроме того, регистрационный орган не работал долгое время, затем функционировал в ограниченном режиме. Сейчас всё наладилось. И мы прогнозируем, что ситуация выправится», – заявил директор Департамента. Он отметил: областные власти находятся в постоянном диалоге с застройщиками.Буквально вчера Губернатор собирал крупнейших застройщиков региона, говорили с ними о том, что мешает в работе, где мы можем подключиться и помочь. Прекрасно понимаем, что стройка – это локомотив экономики. На время пандемии стройка не останавливалась. Мы собрали людей и чётко поставили задачи. Строители работали с соблюдением требований Роспотребнадзора, – отметил Михаил Романычев.Многоквартирные дома введены в 7 муниципальных образованиях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме, а также в Александровском, Селивановском, Собинском и Суздальском районах. Наилучшие показатели по вводу ИЖС – во Владимире, а также в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском и Собинском районах.Михаил Романычев анонсировал появление нового Генерального плана города Владимира: этот проект даст мощный толчок развитию строительства.- Есть договорённости о разработке нового Генплана Владимира в следующем году. У областного центра давно не было хорошего Генерального плана, вносились изменения в существующий, это неправильно. Акцент должен быть сделан на комплексную застройку, сейчас идёт точечная. Развивать планируем прилегающие к городу территории, будут появляться новые микрорайоны, современные и комфортные, – подчеркнул Михаил Романычев.