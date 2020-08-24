Общий лимит кредитования составляет 9,7 млрд рублей. Объём инвестиций в проект общей площадью 139 000 кв. м составит 10,7 млрд рублей.

Компания PPF Real Estate Russia и банк ВТБ подписали кредитное соглашение на финансирование жилого комплекса бизнес-класса homecity. Общий лимит кредитования составляет 9,7 млрд рублей. Объём инвестиций в проект общей площадью 139 000 кв. м составит 10,7 млрд рублей., - сказал Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ., - отметил CEO Comcity Владимир Киреенко.ЖК homecity находится на Юго-Западе Москвы и предусматривает строительство пяти 6 - 9-этажных корпусов, где расположатся 1 500 квартир, подземный паркинг на 800 автомобилей, школа и детский сад. homecity - часть масштабного проекта Comcity, включающего Офисный парк класса A, торговую галерею и четырёхзвёздочный отель Novotel под управлением AccorHotels. Сдача жилого комплекса запланирована на II квартал 2022 года.О ВТББанк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.По состоянию на 30 июня 2020 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (16,3 трлн руб.) и средствам клиентов (11,9 трлн руб.).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ruО компании PPF Real Estate RussiaPPF Real Estate Holding является частью международной Группы PPF. Будучи девелопером, инвестором и профессиональным консультантом в области недвижимости, холдинг управляет портфелем объектов недвижимости Группы PPF. Территорией присутствия холдинга являются рынки России, Чешской Республики, Великобритании, Нидерландов, Германии и ряда других европейских стран.PPF Real Estate Holding в настоящее время обеспечивает комплексное обслуживание около 30 проектов, а объем активов, находящихся под его управлением, превышает 2 млрд евро. Холдинг включает в себя две компании: PPF Real Estate, которая работает в странах ЕС, и PPF Real Estate Russia, сфокусированную на российском рынке. Во всех регионах присутствия компания относится к крупнейшим в своей отрасли.Подробная информация о компании доступна на сайте .