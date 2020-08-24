В субботу знаменитый российский боксер, выпускник Владимирского филиала РАНХигС Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом.
В субботу знаменитый российский боксер, выпускник Владимирского филиала РАНХигС Александр Поветкин
одержал победу над британцем Диллианом Уайтом.
40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника в пятом раунде. Это 36-я победа боксера в карьере и 25-я нокаутом.
Напомним, Александр Поветкин поступил во Владимирский филиал академии при Президенте в 2016 году, вместе с
экс-чемпионом мира по боксу Эдуардом Трояновским.
В 2018 году Александр защитил дипломную работу под названием «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области».