В субботу знаменитый российский боксер, выпускник Владимирского филиала РАНХигС Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом.

В субботу знаменитый российский боксер, выпускник Владимирского филиала РАНХигС Александр Поветкинодержал победу над британцем Диллианом Уайтом.40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника в пятом раунде. Это 36-я победа боксера в карьере и 25-я нокаутом.Напомним, Александр Поветкин поступил во Владимирский филиал академии при Президенте в 2016 году, вместе сэкс-чемпионом мира по боксу Эдуардом Трояновским.В 2018 году Александр защитил дипломную работу под названием «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области».