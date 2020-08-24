За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 63 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 383 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район. По предварительной информации, 17 августа 2020 года в 07.05 на 14 км автодороги Муром - М-7 «Волга» водитель автомобиля Лада – Калина 1969 г.р. допустил опрокидывание в левый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водитель, направлен на амбулаторное лечение, и пассажир 1972 г.р., госпитализирован.Ковроский район. По предварительной информации, 18 августа 2020 года в 13.50 у дома 12 по улице Ленина города Коврова водитель автомобиля Ниссан 1989 г.р. при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ под управлением водителя 2002 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 2002 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 19 августа 2020 года в 12.40 на 5 км автодороги Ладога - Лунево водитель автомобиля ВАЗ 1976 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в левый по ходу движения кювет, наезд на дерево, опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район. По предварительной информации, 20 августа 2020 года в 14.05 на 23 км автодороги Колокша – Кольчугино - Александров водитель автомобиля Субару 1965 г.р. при совершении маневра левого поворота не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю Хендэ под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля Субару 2001 г.р., направлен на амбулаторное лечение, пассажир автомобиля Хендэ 1977 г.р., госпитализирована, пассажир автомобиля Хендэ 1954 г.р., госпитализирована.Александровский район. По предварительной информации, 21 августа 2020 года в 01.20 на 111 км автодороги М-8 «Холмогоры» (новое направление), водитель автомобиля Фольксваген 1993 г.р. допустил наезд на пешехода 1987 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Ковровский район. По предварительной информации, 22 августа 2020 года в 10.56 на 4 км автодороги Сенинские Дворики – Ковров - Шуя - д. Ручей - п. Пакино водитель мотоцикла 1968 г.р. выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302 под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, госпитализирован.Ковровский район. По предварительной информации, 23 августа 2020 года в 22.00 у дома 4 по улице Комсомольская города Ковров водитель автомобиля БМВ 1998 г.р. допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и пассажир 1995 г.р., госпитализированы.