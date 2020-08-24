Выходные для трех семей принесли трагические новости.

Главное управление МЧС по Владимирской облатси сообщает, что в эти выходные, 22 и 23 августа, в нашей области три человека погибли от огня. В субботу и воскресенье зафиксировано три пожара , и на каждом произошла трагедия. МЧС подчеркивает, что все причиной всех этиъ происшествий послужило неосторожное обращение с огнём при курении.По предварительным данным, 22 августа во Владимире произошел пожар в доме № 2-б по ул.Почаевской. В дыму погибла женщина 1954 года рождения. В ночь на 23 августа в Александровском районе в СНТ "Железнодорожник" погиб мужчина 1950 года рождения. Известно, что это был житель Подмосковья, который в летний период жил на своей даче в нашем регионе.Третий пожар случился ночью с 23 на 24 августа в посёлке Панфилово Гусь-Хрустального района. При пожаре в частном доме погиб мужчина 1959 года рождения.Сотрудники МЧС призывают быть внимательнее и острожнее с огнем.