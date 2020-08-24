Еще 63 получили ранения различной степени тяжести, из них – 13 несовершеннолетних

По сводке ГИБДД за минувшую неделю на дорогах региона произошло 49 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 2 человек, еще 63 получили телесные повреждения различной тяжести. Среди пострадавших – 13 несовершеннолетних.3 аварии произошли по вине пьяных водителей.21 августа, Александровский район, в результате столкновения погиб пешеход20 августа, Собинский район, госпитализированы 3 человека18 августа, Ковров, пострадал пассажир автомобиля Ниссан23 августа 2020 года в 22.00 у дома 4 по улице Комсомольская в Коврове водитель автомобиля БМВ 1998 г.р. допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и пассажир 1995 г.р., госпитализированы.Фото ГУ МЧС по Владимирской области