Не прошёл конкурсную комиссию на стадии приёмки документов. Бизнесмена Дениса Найдёнова не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Владимира. Собственно, что так будет — можно было

Не прошёл конкурсную комиссию на стадии приёмки документов. Бизнесмена Дениса Найдёнова не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Владимира. Собственно, что так будет — можно было догадаться ещё в пятницу. Документы принимали до 16-00 часов, а Найдёнов, со слов исполняющей обязанности главы города Пышониной, подал их с 10-минутным опозданием. Кроме того, у конкурсной