Дважды обвиняемая похищала деньги у своих знакомых.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 43-летней жительницы Судогодского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Предварительным следствием установлено, что в апреле текущего года обвиняемая, находясь в гостях у своего знакомого, похитила денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, принадлежащих последнему.Аналогичное преступление фигурантка совершила месяцем позже. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 20 тысяч рублей. В ходе следствия часть денежных средств была возвращена.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.