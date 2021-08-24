Исследование Deloitte показало неизбежность повсеместного использования блокчейна, применяемого в системе ДЭГ.

Исследование Deloitte показало неизбежность повсеместного использования блокчейна, применяемого в системе ДЭГ.Технологии блокчейн уже успели стать неотъемлемой частью индустрии, а их дальнейшее развитие и внедрение является для компаний неизбежным процессом. Такое мнение высказали большинство руководителей на мировом финансовом рынке, принявших участие в глобальном исследовании Deloitte, которая входит в "большую четверку" международных аудиторских компаний.Блокчейн уже несколько лет активно применяется в Москве. В частности, эту технологию используют в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С ее помощью жители столицы смогут выбрать депутатов Госдумы 17-19 сентября.Как сообщает Lenta.ru, в международном исследовании приняли участие 1280 руководителей высшего звена и практикующих специалистов из США, Великобритании, Германии, Японии Бразилии, Китая, Гонконга, Сингапура, ЮАР и ОАЭ.Эксперты установили, что 81% руководителей считают блокчейн преобладающим направлением в их области деятельности. Еще 73% респондентов уверены, что без внедрения технологий блокчйен их компании потеряют конкурентное преимущество на рынке.Сегодня организации активно внедряют технологии блокчейн, потому что они значительно упрощают платежи. Эксперты считаю, что блокчейн удобен и безопасен для работы, поэтому он пользуется особой популярностью в финансовом секторе. С другой стороны, эти технологии могут облегчить жизнь обычным гражданам.Аналогично специалисты отмечают высокий уровень надежности и безопасности системы ДЭГ. Фактически Москва стала пионером в сфере онлайн-выборов. Столичные IT-специалисты уже освоили технологии блокчейн и успешно внедрили их в процесс электронного голосования.Эксперты Deloitte не сомневаются, что блокчейн – это технология, способная приносить прибыль. На разработку и внедрение системы онлайн-голосования, конечно были потрачены значительные бюджетные средства, однако система способна себя окупить.При повсеместном переходе к ДЭГ со временем отпадет необходимость тратить деньги на организацию избирательных участков. Более того, онлайн-выборы безопасны для здоровья, так как в период пандемии коронавируса помогают сократить количество социальных контактов.