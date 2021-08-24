Обсуждая недавнюю встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, аналитик Сергей Чалый заявил, что необходимо внимательнее отнестись к словам президента России о происходящем в Белоруссии.

Обсуждая недавнюю встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, аналитик Сергей Чалый заявил, что необходимо внимательнее отнестись к словам президента России о происходящем в Белоруссии.На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер Владимир Путин отметил, чтовнутриполитические проблемы Белоруссии должны решаться лишь гражданами этой страны. По мнению Сергея Чалого, таким образом президент России опроверг позицию Александра Лукашенко о том, что Запад виновен в происходящем в республике. Мол, Путин назвал ситуацию в соседней стране внутренним конфликтом.Делая такие заявления, Путин пытается вернуть себе релевантность в разговоре влиятельных людей о судьбе Белоруссии, считает Чалый. Тем временем на Западе, как заметил эксперт, все больше говорят о том, что Россию поставят перед фактом, когда в республике сменится власть. Якобы даже Светлана Тихановская перестала говорить о том, что без РФ в Белоруссии ничего не решается.Напомним, в августе прошлого года Тихановская приняла участие в президентских выборах в Белоруссии, набрав, по данным ЦИК, всего 10% голосов, а Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей. Оппозиционерка считает, что результаты голосования были сфальсифицированы, и на самом деле она победила. В первые дни после выборов, когда начались беспорядки в Белоруссии, Светлана покинула страну и с тех пор находится в Литве.Ранее Сергей Чалый , что белорусские чиновники не воспринимают президента Александра Лукашенко всерьез. По словам аналитика, президент начинает понимать, что все его эмоциональные заявления остаются без должного внимания.