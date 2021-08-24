С 24 августа Виктор Крайнов вступил в должность руководителя департамента юстиции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. И.о. руководителя ведомства Виталий

С 24 августа Виктор Крайнов вступил в должность руководителя департамента юстиции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. И.о. руководителя ведомства Виталий Родькин возвращается на позицию заместителя директора департамента юстиции. Виктор Васильевич Крайнов родился в 1959 году в Горьковской области. В 1985-м получил образование во Всесоюзном юридическом заочном институте по специальности “правоведение”. Свою трудовую деятельность начал