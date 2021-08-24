Требует суд признать увольнение незаконным. Бывший заместитель губернатора Роман Годунин подал исковое заявление о восстановлении в должности. Годунин хочет вернуть свое рабочее место,

Требует суд признать увольнение незаконным. Бывший заместитель губернатора Роман Годунин подал исковое заявление о восстановлении в должности. Годунин хочет вернуть свое рабочее место, при этом получить зарплату за время отсутствия и компенсацию в полмиллиона рублей за моральный вред. Напомним, 8 июля этого года губернатор расторг трудовой договор с Романом Годуниным. Причиной увольнения стало предоставление подложных