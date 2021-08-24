Недавно знаменитость отметила 76-летие.

Недавно знаменитость отметила 76-летие.Бразильская актриса Жандира Мартини известна российскомузрителю благодаря роли добродушной, терпеливой и преданной помощнице Зорайде всериале "Клон". Между тем ходят слухи, что в реальной жизни Мартинимало похожа на своего персонажа из теленовеллы. Актрису отличает жесткий и бескомпромиссныйхарактер. Однажды Жандира призналась, что хотела бы стать более "человечной",такой же, как ее Зорайде. Себя знаменитость считает сложной личностью.У Жандиры Мартини высшее актерское образование. Онаучилась в вузе Сан-Паулу на отделении драмы. Жандира называет себя театральнойактрисой. Сцене звезда "Клона" отдала 40 лет. Кроме того,Мартиниоказала сильное влияние на театральную жизнь Бразилии, работая сценаристом.Несколько месяцев назад 76-летняя актриса Жандира Мартини заявилао возвращении на сцену. Артистка восемь лет не появлялась перед зрителями,полностью посвятив себя авторскому труду и редкой работе на телевидении. Звезда"Клона" представила на суд общественности собственный спектакль подназванием In Busca do Bonde Perdido. В рамках пьесы Мартини поразмышляла о жизнисо смертельным недугом и неминуемом приближении смерти.Что вдохновило Жандиру Мартини на написание такого мрачного текста – неизвестно. Детали личной жизни знаменитость тщательно скрывает.Уговорить знаменитость на интервью практически невозможно. Мартининедолюбливает журналистов и общается только с теми представителями СМИ, которыхзнает много лет. Соцсети знаменитость не ведет.Известно, что звезда "Клона" более 20 лет назадстала женой коллеги по цеху Маркуса Вианна Карузо. В этом браке Жандира родиладвух дочек, которые давно выросли и создали свои семьи.С мужем Жандира Мартини познакомилась на съемкахтеленовеллы. Однажды Маркос Карузо, который тоже является автором, решил показатьактрисе свой новый сценарий. Мартини в пух и прах раскритиковала детище коллегипо цеху, назвав его работу "дурной шуткой". Тем не менее Жандирасогласилась помочь Маркусу довести его текст до ума. В процессе совместнойработы между актерами вспыхнул роман, который привел их к алтарю.Сегодня в творческой копилке Жандиры Мартини 29 киноработ. Ксожалению, за более чем сорокалетнюю карьеру актриса ни разу не удостоиласьглавной роли на экране. Впрочем, у звезды "Клона" много других заслуг,за которые ее ценят коллеги и поклонники.