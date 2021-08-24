Пожалуй, одна из актуальных тем этого лета – большие дорожные работы. Они идут буквально во всех районах нашей области. Не покидает повестку дня и ситуация с ФАПами. Ещё в конце прошлого

Пожалуй, одна из актуальных тем этого лета – большие дорожные работы. Они идут буквально во всех районах нашей области. Не покидает повестку дня и ситуация с ФАПами. Ещё в конце прошлого года депутаты облпарламента контстатировали неудовлетворительное исполнение программы по их строительству. Об этом, а также о многом другом поговорим сегодня с заместителем председателя ЗакСобрания области