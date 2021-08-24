Как вы думаете, сколько воды человек выпивает за всю свою жизнь? Ученые подсчитали – около 40 тысяч литров воды. Но это еще не все. Вместе с водой в наш организм попадает 450 стаканов

Как вы думаете, сколько воды человек выпивает за всю свою жизнь? Ученые подсчитали – около 40 тысяч литров воды. Но это еще не все. Вместе с водой в наш организм попадает 450 стаканов разнообразных солей и примесей. И чем грязнее вода, тем хуже она влияет на наш организм. Пить нужно только чистую воду. Сегодня всё