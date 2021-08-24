24.08.2021

2021-08-24 19:50:04

Компания Фронтсайд из Коврова повышает свою производительность благодаря нацпроекту

Ковровская компания «Фронтсайд» вступила в национальный проект "Производительность труда". Производство стало 37 компанией, присоединившейся к проекту. Какие изменения ждут предприятие?



Компания "Фронтсайд" не первый год уверенно держит лидирующую позицию в своем сегменте — производство сложных фасадов. К ним предъявляются особые требования - от климатических до эстетических. Свою продукцию компания поставляет не только по России, но и за рубеж. Желание попасть в нацпроект на предприятии возникло давно. В этом году такая возможность появилась благодаря Региональному центру компетенций. Оптимизировать производство начнут с новейшей линейки продукции.



Александр Дмитриев, генеральный директор компании "Фронтсайд":



- Нами был разработан продукт, уникальный для рынка, который сочетает в себе премиальную эстетику фасада, минимализм, отсутствие каких-либо элементов, которые портят архитектурный облик фасада. При этом достаточно большой объем решений, чтобы подчеркнуть премиальную эстетику.



Суть нацпроекта - увеличение эффективности производства за счет экономии времени. В итоге, за 3 года предприятие получит рост производительности минимум на 5% в год без дополнительных затрат. Достигается цель путем применения инструментов бережливого производства и взращивания наставников из коллектива предприятия.



Андрей Догадов, руководитель Регионального центра компетенции по Владимирской области:



- Мы проводим вначале обучающий блок, чтобы люди знали, с чем они работают, куда мы движемся, что мы будем менять, что мы ищем в каждом процессе. Мы ищем потери, ищем вот эти узкие горлышки. После обучения мы выходим как консалтеры, своего рода менторы, на производстве сопровождаем их на всем пути, в каждом блоке.



Уже на первом этапе знакомства с программой сотрудники компании "Фронтсайд" решили, что останавливаться не собираются и планируют внедрять изменения в свежие разработки. Всего в области в национальном проекте приняли участие уже 37 производств.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Компания уже декларирует хорошие значения по тем линиям, которые запущены, и не считает правильным, чтобы на тех направлениях, которые были внедрены по производительности труда, они останавливались. Компания и дальше планирует сотрудничать с РЦК и также наращивать обороты по внедрению бережливого производства на всех цепочках предприятия.



В перспективе нацпроект до 2024 года охватит еще 8 предприятий региона. А компанию «Фронтсайд» уже в течение первого года после обучения ждет рост производительности на 5-10%.



Константин Миронов, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».