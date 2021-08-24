Теперь "Спутником лайт" могут прививаться люди старше 60 лет и переболевшие. Также в новой версии документа есть расширенный раздел с информацией для ВИЧ-инфицированных пациентов.

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Так, в обновлённом документе отмечается, что теперь "Спутник лайт" разрешено использовать для вакцинации людей старше 60 лет и для переболевших ковидом. Кроме того, препарат рекомендован для ревакцинации.Также в Минздраве заявили о необходимости медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми старше 60 лет, в частности проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения инфекции. Вместе с тем новая версия документа содержит раздел, посвящённый вакцинации ВИЧ-инфицированных."Рекомендуется использование вакцины "Гам-ковид-вак" для профилактики CoViD-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приёма антиретровирусных средств. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями", — указали специалисты.Помимо вышеперечисленного, в Минздраве отметили, что QR-коды после прививки от коронавируса действуют в течение года после введения второй дозы вакцины. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки их срок может быть ограничен шестью месяцами.