Меленковский райсуд вынес приговор двоим муромлянам за организацию нарколаборатории. Незаконное производство накрыли сотрудники ФСБ еще в декабре. Как установил суд, злоумышленники в

Меленковский райсуд вынес приговор двоим муромлянам за организацию нарколаборатории. Незаконное производство накрыли сотрудники ФСБ еще в декабре. Как установил суд, злоумышленники в селе Ляхи Меленковского района купили частный дом с баней, в которой и организовали нарколабораторию. Для нее мужчины купили оборудование и прекурсоры (вещества, участвующие в химической реакции). С 10 июля по 23 декабря 2020 года