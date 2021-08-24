Именно 24 августа 1944 года был подписан приказ наркомата внутренних дел о создании в регионе управления НКВД.

Полиция Владимирской области отмечает своё 77-летие. Именно 24 августа 1944 года был подписан приказ наркомата внутренних дел о создании в регионе управления НКВД.Как сообщает пресс-служба УМВД, первым начальником УНКВД по Владимирской области был назначен подполковник госбезопасности Фёдор Степанов.«За годы войны милиция потеряла много профессиональных кадров. К 1945 году личный состав обновился на 90%. Практически не было транспорта, одна машина на район считалась нормой», - рассказывают историю образования ведомства владимирские полицейские.Усилиями милиции к началу 50-х годов удалось ликвидировать банды, орудовавшие в области в военные годы.В начале 70-х был создан организационно-инспекторский отдел - качественно новый штабной аппарат, в состав всех горрайорганов включены следственные подразделения, появились первые подвижные милицейские группы, на базе которых в 1980 году в городе Владимире был создан батальон ППС.С декабря 1994 года сотрудники МВД начали ездить в командировки на Северный Кавказ.«За десятилетия структура УМВД неоднократно менялась, но 77-летняя история органов внутренних дел - это напряжённый труд оперативников, следователей, участковых, инспекторов, патрульных постовых, сотрудников тыловых и других подразделений», - подчёркивают в пресс-службе.