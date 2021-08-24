До конца года в районе отремонтируют ещё два медпункта.

В посёлке Тасинский Гусь-Хрустального района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. В ближайшее время в районе откроют ещё два ФАПа - в деревнях Тихоново и Нармуч.«Учреждения обслуживают более 600 человек. На проведение работ выделено свыше 2,6 млн рублей», - уточнила главный врач Уршельской районной больницы Изабелла Борисова.В рамках модернизации заменены инженерные коммуникации, окна и двери, противопожарная сигнализация, появились пандусы, проведена «косметика».Всего в 2021 году в регионе планируется отремонтировать 10 сельских больниц.