24.08.2021

2021-08-24 21:25:04

Природный источник предлагает владимирцам чистую и качественную питьевую воду

Человек, появляясь на свет, на 90% состоит из воды, а в старости содержит только 65% воды. С потерей воды мы начинаем болеть и стареть. От того, какую воду мы пьем, зависит наше здоровье, красота, жизненная энергия, наконец, качество жизни. А вот какую именно воду пить - разберемся.



Без воды человек не может прожить более 7 дней, без еды – не более 20 дней. В наше время у человека есть выбор, какую воду использовать: из центрального водоснабжения, родниковую, бутилированную или из вендинговых автоматов, реализующих питьевую воду в розлив. Для ежедневного потребления человеку необходима природная питьевая вода c невысокой минерализацией. В нашем регионе вода отличается жесткостью, то есть содержит большое количество растворенных солей щелочных металлов, употреблять ее нужно дозированно. Рекомендуется пить мягкую воду. Более 10 лет во Владимирском регионе реализацией воды в розлив занимается компания «Природный источник». Используя научные разработки, многолетний опыт и постоянно совершенствуя вкусовые качества воды, компания добилась того, что вода в розлив из автоматов попадает на стол уже мягкой, а значит безопасной и полезной. Воду добывают в Судогодском районе из артезианских скважин, на глубине 75 метров. С помощью японского оборудования, весь процесс полностью автоматизирован. По версии профессионального сообщества Water движение, владимирская компания «Природный источник» получила награду «Вода года 2021».



Николай Латышев, коммерческий директор группы компаний "Природный источник":



- Нам радостно, что нашу воду отметили. Вода прошла не только по показаниям качества, химического состава, но она еще всем понравилась с точки зрения вкуса воды, потому что ее дегустировали профессионалы в воде, водные сомелье. И хочу отметить, вот эта победа, она не была бы без работы нашей команды.



Во Владимире уже открыто около 70 точек продаж, компания активно развивается и разрабатывает новые системы водоподготовки. Технические специалисты ежедневно следят за исправной работой водоматов, поддерживают их чистоту и дезинфицируют. Покупая воду в розлив, ищите автоматы с соответствующей наклейкой "Вода Года 2021". Это гарант высокого качества продукции.



Николай Латышев, коммерческий директор группы компаний "Природный источник":



- Мы уделяем огромное внимание качеству, у нас разработана система менеджмента качества ХАССП, все наши водители контролируются, передвижение контролируется системой ГЛОНАСС. ГЛОНАСС нам помогает отслеживать передвижение транспорта от завода до водоматов наших. Плюс ГЛОНАСС нам помогает оперативно, четко и в определенное время привозить воду, чтобы вода всегда была свежая для наших жителей.



И соответствует качеству бутилированной воды, при этом стоит значительно дешевле, всегда свежая и прохладная, всего 5 рублей за литр. Перефразируя известное высказывание Гиппократа, компания «Природный источник» выводит свою формулу здоровья: «Мы есть то, что мы пьем».







Александр Сыпченко, Семен Карпов. «Вести-Владимир»