Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин воспринимает Единую Россию (ЕР) как не убегающую от ответственности партию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин воспринимает "Единую Россию" (ЕР) как не убегающую от ответственности партию.Во вторник, 24 августа, Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, рассказал, что Владимир Путин относится к "Единой России" как к партии, которая уже много лет проявляет весьма важные инициативы. Мол, президент считает, что благодаря ЕР улучшаются социально-экономические показатели развития государства.Также Песков отметил, что эта партия не имеет ничего общего с популизмом, не боится брать на себя ответственность. По словам пресс-секретаря президента, Путин долгое время остается лидером "Единой России" и поддерживает ее.Представитель Кремля также высказался о возможном ребрендинге партии. Он подчеркнул, что "Единая Россия" постоянно меняется, развивается вместе со страной и политической системой."[В партии] появляются новые лица, их не мало. Поэтому процесс обновления партии – он естественный и постоянный," – сказал пресс-секретарь Путина.Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу. По словам Путина, в пятерку лидеров списка кандидатов "Единой России" вошли те, кто зарекомендовал себя с самой лучшей точки зрения как в общественной, так и в профессиональной жизни.Ранее Владимир Путин надежду на сохранение "Единой Россией" позиций в Государственной Думе. На встрече с кандидатами в депутаты президент дал высокую оценку работе партии в разгар пандемии.