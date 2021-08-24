Владимир Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.

Владимир Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.Российский лидер Владимир Путин высоко оценил деятельность депутатов Государственной Думы РФ VII созыва. Глава государства заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.Президент России похвалил российских парламентариев во время выступления на втором этапе съезда партии "Единая Россия". Он отметил работу всех фракций, представленных в законодательном органе власти."Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни – вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем", – подчеркнул Путин.Кроме того, выступая на съезде "ЕР", глава государства поставил перед будущими парламентариями ряд задач, обязательных для исполнения после сентябрьских думских выборов. Особое внимание президент России уделил социальной сфере.Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране 19 сентября. У москвичей есть уникальная возможность избрать депутатов с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее "Дни.ру" сообщали, что заявки на участие в онлайн-выборах подали . ДЭГ в столице пройдет с 17 по 19 сентября.