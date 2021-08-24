Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбам родителей организовали трансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбам родителей организовали трансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных.Сейчас в Москве действует пилотный проект – проводятся трансляции из кувезов роддомов для родителей, чьи дети находится под наблюдением врачей. За полтора года этой возможностью воспользовались 437 семей. Согласно опросу, в 96% случаев наблюдение за ребенком приносило спокойствие.Недавно проект расширили. Сергей Собянин сообщил, что система видеотрансляции появилась еще в трех стационарах. Родители могут наблюдать за детьми, которые находятся в неонатологических и реанимационных отделениях инфекционной больницы № 2, Морозовской больницы, а также в роддоме больницы № 15 имени Филатова.Чтобы получить доступ к видеотрансляции, родители должны написать заявление, после чего решение будет принимать заведующий отделением или лечащий врач. Видеотрансляции проходят круглосуточно, однако наблюдение невозможно в момент проведения лечебно-диагностических манипуляций или технических работ."Видеозаписи не сохраняются и никуда не передаются, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга технических специалистов", – отметил Собянин.Также градоначальник рассказал, что в Москве ежегодно рождаются более 120 детей. В акушерских станционерах проведен комплексный ремонт и переоснащение. Сегодня такие медучреждения соответствуют лучшим стандартам родовспоможения. В них есть маломестные палаты, возможно совместное пребывание мам и малышей, проходят как естественные, так и партнерские роды, подключено современное оборудование.