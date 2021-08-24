Ранее судимый за имущественные преступления ковровчанин увидел шкатулку с драгоценностями и, воспользовавшись моментом, похитил их.

22 августа в МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница 1963 г.р., сообщившая о пропаже принадлежащих ей ювелирных украшений. Женщина сообщила, что обручальное кольцо, перстни, цепочка и крестик хранились в шкатулке в квартире. Сумма причиненного собственнице ущерба составила более 22 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в течение нескольких последних недель доступ в квартиру имел малознакомый мужчина, проводивший ремонтные работы.Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Коврова. Он сознался в хищении золота.Установлено, что ранее судимый за имущественные преступления ковровчанин 1978 г.р., официально нигде не работающий, увидел шкатулку с драгоценностями и, воспользовавшись моментом, совершил кражу. Впоследствии похищенное он сдал в ломбард.В результате розыскных мероприятий одно из украшений было изъято оперативниками. Местонахождение других изделий устанавливается.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).