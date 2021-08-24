24.08.2021

2021-08-24 22:30:05

Спортивный корпус владимирского университета украсит яркое граффити

В преддверии нового баскетбольного сезона спортивный корпус Владимирского госуниверситета, базу команды "Владимирские львицы", украсит яркое граффити. За тем, как создаётся баскетбольный арт-объект, наблюдала наша съемочная группа.



Вот так поздно вечером при помощи проектора художник переносит эскиз на стену. Здание физвоса на Университетской еще никогда не выглядело так красочно. Автор баскетбольного мурала - Регина Яфасова, организатор стрит-арт-фестиваля «Загогули 33». Фестиваль закончился, а силы и энтузиазм еще остались.



Регина Яфасова, художница:



- У меня были ресурсы на организацию фестиваля, были участники. Ресурсы все истрачены, но мне хотелось что-то реализовать масштабное и тут волей судьб познакомилась с ребятами из ВлГУ и решили сделать совместный объект. Материалы и вышку они предоставляют, а я просто реализую.



Большую часть времени Регина проводит сейчас в люльке автовышки, возращаясь на землю только за новой краской.



Время не ждет- обновленный спортивный корпус должен не только украсить улицу, но и вдохновить женскую баскетбольную команду университета перед новым спортивным сезоном.



Максим Тюканов, спортивный директор БК «Владимирские львицы», исполнительный директор Федерации баскетбола Владимирской области:



- Мы вообще хотим из этого места, из нашего дома, это наш дом, в котором мы играем, принимаем домашние игры, мы хотим сделать молодежное пространство, которое будет объединять больше людей, молодых людей в нашу баскетбольную семью.



В этом году "Владимирские львицы" показали лучший результат за историю владимирского баскетбола, заняв пятое место во всероссийском финале. В новом сезоне задача побороться за первое место. Сейчас команда на сборах в Ивановской области, во Владимире осталась лишь баскетболистка-первокурсница Дарья Романова, залечивающая травму колена. Она первой из команды и оценила граффити.



Дарья Романова, баскетболистка (БК «Владимирские львицы»):



- Мне очень понравилась вообще эта идея. Это новое для ВлГУ, для педа. Очень красиво все будет. Вот заходишь, смотришь и только вдохновляет.



Работы еще примерно на неделю. Закончить мурал художница планирует как раз к началу учебного года. А уже через месяц, первого октября, стартует новый баскетбольный сезон, в котором владимирские львицы обещают выступить не менее ярко.







Никита Тарбеев, Александр Голубев. “Вести-Владимир”.