В Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по его иску против обладминистрации.

В Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по Бывший замгубернатора требует восстановить его на посту госслужащего и выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.По словам юристов экс-чиновника, поводом для увольнения стали не неточности в декларации о доходах, а личное отношение работодателя. Якобы, в Белом доме ему предложили уволиться по собственному желанию, а после отказа инициировали проверки. Однако первое ещё предстоит доказать.По мнению защиты, указание неполных сведений, а кто-то скажет - их сокрытие, не является свидетельством подложности документов.Сторону властей представляли кадровик Ольга Горячева и юрист Ольга Морозова. Они попросили отказать в удовлетворении иска.«Предоставляя данные о доходах Роман Годунин поставил подпись, подтвердив тем самым их полноту и достоверность», - парировали они.Дело продолжат рассматривать 2 сентября.Напомним, что госслужащего При трудоустройстве в Белый дом уволенный вице-губернатор Роман Годунин не указал доход, полученный от ООО «Городская сеть» в размере 25 тысяч рублей, три банковских счёта и нежилое здание площадью 713 квадратных метров. Также Роман Сергеевич является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.