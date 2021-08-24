В 13-22 в Киржаче на улице Наседкинской загорелся цех по производству фанеры. По прибытии пожарных наблюдалось горение внутри производственного здания. Сотрудники МЧС потушили ..

В 13-22 в Киржаче на улице Наседкинской загорелся цех по производству фанеры.По прибытии пожарных наблюдалось горение внутри производственного здания. Сотрудники МЧС потушили ликвидировали пожар на площади 280 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество здания.Как сообщает руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, погибших и пострадавших нет.На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. К тушению привлекалась техника воинской части «Барсово» и 3 человека личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.