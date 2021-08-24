Перед инъекцией горожан осмотрит врач.

В Коврове в ТЦ «Треугольник» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Любой желающий сможет без предварительной записи привиться «Спутником Лайт».Иммунизация в торговом центре будет проводиться 25 августа с 10:00 до 18:00 и 26 августа с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.Перед инъекцией горожан осмотрит врач. Он проверит температуру и общее самочувствие. Также медики ответят на вопросы о ковиде.