Злоумышленник, житель соседнего региона, был задержан сотрудниками полиции через несколько дней после совершенного преступления.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя соседнего региона. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).В апреле текущего года в полицию обратился 75-летний житель города Мурома, сообщивший о хищении принадлежащего ему мопеда.Полицейским потерпевший рассказал, что после покупки мопеда транспортировал его домой. В этот момент свою помощь предложил проходивший мимо молодой человек. Потерпевший согласился и передал транспортное средство, однако незнакомец сел на мопед и скрылся в неизвестном направлении.Сумма причиненного материального ущерба составила 45 000 рублей.Сразу после случившегося пенсионер обратился в полицию, сумев рассказать о приметах злоумышленника.Сотрудники полиции реализовали комплекс мер, направленных на розыск имущества и установление личности подозреваемого в хищении.В результате проведенной работы через несколько дней злоумышленник был задержан. В содеянном он сознался.Транспортное средство было обнаружено в Муроме в сарае, принадлежащем знакомой обвиняемого.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.