24.08.2021

2021-08-24 20:35:04

В Муроме нарушались права инвалидов

Муромская городская прокуратуры выявила нарушения в соблюдении законодательства о социальной защите инвалидов.



Проверкой было установлено, что на парковке торгового центра «Западный», расположенного на улице Московской города Мурома, места для инвалидов не выделены, соответствующими знаками не оборудованы, горизонтальная разметка на них не нанесена.



После представления прокуратуры нарушения были исправлены, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщила прокуратура Владимирской области.







Фото: pexels.com