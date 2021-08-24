Свою версию выдвинул МУП Водоканал.

Муромская епархия обвинила МУП «Водоканал» в возможной причастности к . Об этом сообщили наши коллеги изЗимой коммунальщики проводили аварийные работы вблизи объекта. С ними священнослужители и связали причины произошедшего.Интересно, что специалисты МУПа выдвинули свою версию случившегося.«Мы восстанавливали коллектор возле Тимирязева-12 – в пяти метрах от стены храма. Чтобы не нарушить устойчивость сооружения, применялись шпунты Ларсена. Отклонение от вертикальности стены на тот момент уже присутствовало. Бригада выполнила работы максимально аккуратно. После того, как мы достали шпунты угол отклонения не увеличился. На устойчивость повлияла утечка, которая долгое время была в подвале их бытового здания. Они обращались к нам за помощью. Мы несколько раз перекрывали водоснабжение. Во время замены коллектора вода из этого здания вытекала к нам в траншею. В том месте, где это намывалось, как раз и произошло обрушение», - прокомментировал ситуацию главный инженер «Водоканала» Дмитрий Капустин.Напомним, что за полгода это уже . Весной не выдержала одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. В обоих случаях кладка долгие годы была под наклоном. Угроза обрушения существовала несколько лет.Оба храма являются объектами культурного наследия федерального значения. Однако для предотвращения случившегося результативных мер принято не было.