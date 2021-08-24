На директора ТЦ завели административное дело. Он отделался предупреждением.

В Муроме прокуратура заставила владельцев ТЦ на улице Московской выделить на парковке места для машин инвалидов.В ходе проверки выяснилось, что на территории возле торгового центра «Западный», принадлежащей ИП Масленниковой, расположена стоянка для автомобилей. При этом парковочных мест для транспортных средств людей с ОВЗ не предусмотрено.«Городская прокуратура внесла предпринимателю представление. Горизонтальная разметка нанесена, участок оборудован дорожными знаками», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.На директора ТЦ завели административное дело. Он отделался предупреждением.