На директора ТЦ завели административное дело. Он отделался предупреждением.
В Муроме прокуратура заставила владельцев ТЦ на улице Московской выделить на парковке места для машин инвалидов.
В ходе проверки выяснилось, что на территории возле торгового центра «Западный», принадлежащей ИП Масленниковой, расположена стоянка для автомобилей. При этом парковочных мест для транспортных средств людей с ОВЗ не предусмотрено.
«Городская прокуратура внесла предпринимателю представление. Горизонтальная разметка нанесена, участок оборудован дорожными знаками», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.
На директора ТЦ завели административное дело. Он отделался предупреждением.