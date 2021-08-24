Самому юному - 9 лет.

Во Владимирскую область придёт «Лето Господне». Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов стартует 28 августа. В мероприятии примут участие 22 звонаря из Беларуси, Москвы, Московской области, а также из Ярославской и Костромской областей, Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар, Суздаля, Иванова, Чувашии. Самому юному - 9 лет.Открытие VIII Всероссийского фестиваля состоится в Суздале. Основной площадкой для «баталий» станет территория возле Ризоположенского монастыря.В рамках события пройдут мастер-классы и выступления творческих коллективов.